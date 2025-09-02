Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге у кого-то потерялся рыжий пёсик с раной в боку
Фото из соцсетей
В телеграм-канале фонда «ЗооЗащита» появилось сообщение об обнаружении в Кировском районе Екатеринбурга рыжего пёсика. Судя по всему, он домашний и потерялся у любящих людей совсем недавно.
Собачку нашли рядом с жилым комплексом «Уральский», на пересечении улиц Блюхера и Сахалинской. Маленький рыжик внешне похож на помесь шпица и корги. Он всю ночь просидел возле жилого комплекса, а затем его взяли на передержку местные жители.
По словам нашедших, собака добрая и спокойная. По его поведению стало понятно, что рыжик хорошо знает человеческое жильё: он без боязни заходит в лифт, а в квартире быстро устраивается на диване. По состоянию собаки видно, что жила она у любящих людей. Он ухоженный и упитанный. На боку у пёсика обнаружили рану, но она обработана, что тоже говорит об ответственности того, кто его потерял.
Тем, кто узнал собаку или располагает информацией о её владельцах, предлагают связаться по телефонам, указанным в телеграм-канале фонда.
