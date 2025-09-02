Возрастное ограничение 18+
Студенты УрТАТиС пожаловались на условия в общежитии
Фото: Инцидент Екатеринбург / t.me/incekb
Студенты Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса пожаловались на условия проживания в общежитии на проспекте Космонавтов, 14А.
«Инцидент Екатеринбург» пишет, что в здании холодно, окна продувает, есть проблемы с водой.
Кроме того, студенты жалуются на плесень в душевых, запах канализации от воды и тараканов, которые, как они утверждают, встречаются даже в самом колледже.
«Раньше в общежитии были два бойлера для студентов, но два года назад один сломался, и до сих пор руки не дошли его починить или купить новый. Воды не хватает на всех студентов»,
– рассказывают будущие транспортники.
Фото: Инцидент Екатеринбург
