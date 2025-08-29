Возрастное ограничение 18+
Именем «Академика Ватолина» назвали новую улицу в Академическом районе Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Академическом районе Екатеринбурга появилась новая улица, названная в честь выдающегося учёного-металлурга. Глава города Алексей Орлов подписал постановление о присвоении ей наименования «Академика Ватолина».
Новая улица соединит улицы Архитектора Белянкина и Академика Вавилова, сообщается на официальном городском портале.
Улица названа в память о Николае Ватолине – советском и российском специалисте в области физической химии и технологии металлургических процессов, академике Академии наук СССР. С 1968 по 1998 год он руководил Институтом металлургии Уральского отделения Российской академии наук.
Николай Ватолин был трижды удостоен государственных премий СССР и Российской Федерации, а также отмечен премией Правительства РФ, Демидовской премией и премией имени И. Бардина РАН.
