Свердловские врачи спасли мужчину с проломленным черепом
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
В Свердловской области благодаря усилиям врачей из Серова, Нижнего Тагила и Екатеринбурга удалось спасти 57-летнего мужчину, пострадавшего от удара по голове стрелой строительного крана.
Как рассказали на информационном портале регионального Минздрава «Здоровье уральцев», у мужчины была тяжелейшая черепно-мозговая травма. Любой из осколков черепа, повредивших мозг, мог стать причиной смерти.
Провести компьютерную томографию, чтобы понять, как именно раскололся череп, и стабилизировать состояние пациента оперативно смогли врачи Серова. Затем, после консультации с профильными специалистами из Екатеринбурга, мужчину экстренно перевезли в больницу Нижнего Тагила, где его уже ждала операционная бригада: врачи удалили осколки костей и восстановили целостность твёрдой мозговой оболочки.
Сейчас мужчина находится на лечении дома. Он уже прошёл курс реабилитации и продолжает восстанавливаться в окружении родных. У него возвращаются способность говорить и чувствительность пострадавших конечностей.
Фото: Свердловский Минздрав
