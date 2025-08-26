Жительница Нижней Туры сама расплатилась за уничтожение своих контрафактных запасов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижней Туре завершилось рассмотрение гражданского иска Федеральной службы по регулированию алкогольного и табачного рынков к местной жительнице. Служба требовала с женщины оплату труда по уничтожению изъятой у неё ранее немаркированной алкогольной продукции.Осенью 2021 года в гаражах нижнетуринской предпринимательницы сотрудники правоохранительных органов обнаружили внушительные запасы нелегального алкоголя и сигарет. В числе изъятого — 5848 бутылок водки, 3315 бутылок коньяка, 737 бутылок вина, 121 бутылка виски, 36 бутылок чачи, 12 бутылок рома, а также 13 457 пачек сигарет.Приговором Нижнетуринского городского суда женщине был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Контрафактную продукцию постановили уничтожить. Но уничтожение такой крупной партии контрафакта оказалось слишком затратным — на эти мероприятия, включая транспортировку и хранение, государство затратило 318 857 рублей 88 копеек.С требованием компенсировать понесённые расходы федеральная служба и обратилась в суд. В итоге иск был удовлетворён частично — ответчицу обязали выплатить более 250 тысяч рублей.Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.