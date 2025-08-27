Центр «Холзан» приглашает волонтёров помочь хищным птицам готовиться к зиме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан», что под Сысертью, объявил о наборе добровольцев для участия в осенних субботниках. Организаторы отмечают, что субботничающие смогут и полезно потрудиться, и близко пообщаться с пернатыми хищниками.Волонтёрам предстоит помочь в уборке вольеров, заготовке дров и подготовке материалов для обустройства гнёзд. После работы участников ждёт чаепитие в тёплом доме или на свежем воздухе, если позволит погода. В программу также входит экскурсия по вольерам и демонстрация полёта филина, а также охотничьих навыков соколов.Добраться до центра можно как на личном транспорте, так и на автобусе от Южного автовокзала Екатеринбурга до посёлка Кашино. С собой организаторы рекомендуют взять удобную рабочую одежду, обувь по погоде и перекус к чаепитию. Принять участие в субботниках можно не только в выходные, но и в будние дни — дату визита согласуют индивидуально. Записаться можно через WhatsApp по телефону: +7 (922) 192-12-79.Центр «Холзан» работает с 1990-х годов и является одной из первых организаций в России, специализирующихся на изучении, сохранении и реабилитации хищных птиц. В вольерах центра содержатся соколы, ястребы, орлы, филины и совы, многие из которых были спасены после травм или незаконного отлова. Сотрудники помогают птицам вернуться в природу, ведут научные исследования, просветительскую деятельность и программы по восстановлению редких видов.