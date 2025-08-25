Возрастное ограничение 18+
Сроки перекрытия на улице Малышева в Екатеринбурге продлили до 5 октября
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлевают срок перекрытия движения на улице Малышева, от дома №145 до №145 «А» литера «И».
Как сообщили на официальном городском портале, в связи с продолжающимися работами по переустройству и подключению канализации и холодного водоснабжения перекрытие продлили до 5 октября.
Работы ведёт ООО «Специализированный застройщик "Малышева"».
«Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства», – передают в мэрии.
