Воду в многоквартирных домах Первоуральска обещают сделать чище
Фото: Юлия Кольтенберг
Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что в многоквартирных домах Первоуральска начали устанавливать «фильтры ультратонкой очистки воды».
Первые 30 фильтров обещают поставить в домах на улицах Ильича, Чкалова и Ватутина.
«Фильтры устанавливаются поэтапно, и для запуска системы очистки потребуется время. После монтажа оборудования вода в сетях постепенно обновится», – говорится в сообщении ДИПа.
Там также напомнили, что на обновление водопроводных сетей в двух районах города было направлено более 90 миллионов рублей, и ещё 370 миллионов обещают направить на модернизацию коммунальных объектов в рамках соглашения с ПАО «Т Плюс».
Ранее жители Первоуральска жаловались на качество воды.
