Жительницу города Арамиль отправили в колонию за смертельное ДТП

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии двухлетней давности. В том жутком ДТП погиб один человек, а ещё двое получили тяжёлые травмы.В суде было установлено, что вечером 28 июля 2024 года жительница Арамиля, управляя автомобилем «Volkswagen Tiguan», двигалась по дороге «Подъезд к железнодорожной станции Кольцова от км 185+540 автодороги «Урал» — подъезд к Екатеринбургу» в сторону Арамиля. На закруглении дороги она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «УАЗ 29891». От удара погиб водитель «УАЗа» и тяжёлые травмы получили двое его пассажиров.В ходе судебного процесса подсудимая признала вину в нарушении правил дорожного движения полном объёме. Суд назначил в качестве наказания два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишение права управления транспортом сроком на три года. Кроме того, в пользу родственников погибшего и пострадавших будет взыскана компенсация морального вреда в размере боле двух миллионов рублей.