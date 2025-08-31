Возрастное ограничение 18+
В Ельцин-центре продолжают обучать «Азбуке аутизма»
Фото: Вечерние Ведомости
На пятый день сентября в образовательном центре, расположенном в небоскрёбе на улице Бориса Ельцина, состоится очередная встреча цикла «Азбука аутизма». Темой открытого диалога станут эмоции, которые испытывают люди с расстройством аутистического спектра.
Организаторы отмечают, что это не лекция в академическом формате, а разговор, в котором важен каждый личный опыт. Участники обсудят, что такое эмоции и как они устроены, почему принято делить их на «хорошие» и «плохие» и в чём заключается ценность обеих сторон эмоционального спектра. Отдельное внимание уделят трудностям, с которыми сталкиваются аутичные люди: почему им бывает сложно распознавать и выражать собственные чувства.
Диалог проведут психолог Юлия Долгушина и гештальт-терапевт Галина Зарипова — обе ведущие сами являются аутичными людьми и готовы поделиться своим опытом.
Встреча пройдёт в медиазале Ельцин-центра. Начало — в 19.00. Вход свободный, но по предварительной регистрации.
