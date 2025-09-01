Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях 3 сентября
Фото: Юлия Кольтенберг
Завтра, 3 сентября, в Свердловской области ожидается непогода. В региональном управлении МЧС предупреждают о сильных дождях.
В связи с этим жильцам рекомендуют проверить ливневую канализацию и очистить её при необходимости, в период непогоды – держать окна и двери закрытыми. Водителей призывают выбирать более осторожную манеру вождения и не пытаться преодолевать затопленные участки дороги.
В случае ЧП нужно звонить по номеру «112».
