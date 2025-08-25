Возрастное ограничение 18+
Три улицы закрывают в Кировском районе Екатеринбурга в сентябре
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В сентябре в Кировском районе Екатеринбурге будет закрыто движение по трём улицам. Два перекрытия уже начали действовать
Как рассказали в администрации города, до конца сентября нельзя будет проехать по улице Комсомольской, от Библиотечной до здания № 80 на улице Комсомольской, где сейчас ведётся строительство развязки с Сибирским трактом. Также весь месяц движение будет закрыто перекрёстке улиц Комсомольской и Библиотечной. Объезжать перекрытие предлагают по улицам Педагогической и Мира.
Последнее перекрытие запланировано на 10 сентября. В этот день с 06.00 до 20.00 закроют движение на улице Первомайской, от здания № 109 до здания № 120, а также по переулку Автоматики. Там будут устанавливать освещение.
