В Красноуфимске кошатницу через суд обязали навести порядок в квартире

13.50 Вторник, 2 сентября 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Красноуфимске жильцы дома на улице Ачитской через суд обязали соседку сделать уборку в своей квартире из-за смрада, исходящего из её жилища.

Как сообщили в Красноуфимском районном суде, в зловонной квартире, о которой идёт речь, живёт 85-летняя кошатница. Она часто подкармливает бездомных животных (в том числе собак) и приводит их к себе домой, но в какой-то момент перестала справляться. Согласно результатам исследования Роспотребнадзора, концентрация аммиака в воздухе квартиры превысила норму в четыре раза.

Жильцы неоднократно жаловались в контролирующие органы на антисанитарию и пытались убедить женщину навести порядок в квартире, но ситуация не менялась. В итоге они обратились в администрацию города, которая, в свою очередь, подала на пенсионерку в суд.

В суде пенсионерка рассказала, что сейчас она подкармливает 12 кошек – они живут на улице, но приходят к ней «поесть и отдохнуть». По её словам, она убирает за животными, но запах всё равно остаётся. Женщина также призналась, что содержать их ей тяжело – на покупку кормов у неё уходит около 15 000 рублей, и заявила, что готова отдать кошек, но не знает куда.

Суд обязал её в течение месяца провести полную дезинфекцию жилья и устранить неприятные запахи. Местная администрация также просила обязать пенсионерку отмыть подъезд, но суд это требование отклонил, указав, что подъезд – зона ответственности управляющей компании.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
