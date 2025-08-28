Возрастное ограничение 18+
В Рефтинском навес возле гаража помешал строительству пожарного депо
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Рефтинском навес возле гаража, который самостоятельно возвёл местный житель, помешал планируемому строительству пожарного депо. Решать проблему стали через суд.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Асбестовский городской суд, разрешавший спор, установил, что навес был возведён на участке, выбранном для строительства пожарного депо на четыре пожарных машины. Местный житель, вероятно, ненамеренно «залез» навесом на чужой участок, но поскольку строительство объекта, предназначенного для повышения безопасности в Рефтинском городском округе, важнее частных интересов суд постановил снести самострой.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
«Возведение объекта создавало прямую угрозу срыва строительства пожарного депо, что могло привести к ухудшению пожарной безопасности муниципалитета и нарушить права граждан на защиту от чрезвычайных ситуаций. Решением суда на ответчика возложена обязанность самостоятельно снести незаконную постройку»,
– сказали в пресс-службе.
