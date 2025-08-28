В Рефтинском навес возле гаража помешал строительству пожарного депо

– сказали в пресс-службе.

«Возведение объекта создавало прямую угрозу срыва строительства пожарного депо, что могло привести к ухудшению пожарной безопасности муниципалитета и нарушить права граждан на защиту от чрезвычайных ситуаций. Решением суда на ответчика возложена обязанность самостоятельно снести незаконную постройку»,