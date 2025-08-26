В Верхней Пышме юные спортсмены провели праздничную акцию в трамвае

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Юные спортсмены – воспитанники тренера Ивана Никулина из спортивной школы единоборств провели праздничную акцию в День знаний. Вместе с координатором проекта «Выбор сильных» в Свердловской области, депутатом ЗакСобрания региона Алексеем Сваловым и директором СШ единоборств Тимуром Галлямовым они проехали по маршруту «Верхняя Пышма - Екатеринбург - Верхняя Пышма» и вручили пассажирам памятные подарки: светоотражающие браслеты, наборы стикеров с символикой трамвая 333 маршрута и сладости.Алексей Свалов поздравил с Днём знаний и рассказал о введении бесплатного проезда для школьников в Верхнепышминском трамвае.«Сегодня у нас сразу три замечательных повода: День знаний, День открытых дверей во Дворце самбо и единоборств и три года с запуска первого "Львенка"», — отметил Алексей Свалов.Участники акции — самбисты Арсений Шефер и Дмитрий Тагильцев — отметили, что им понравилось дарить подарки и видеть радость людей.«Мне кажется, это и есть счастье: дарить добро другим людям», – добавил Дмитрий Тагильцев.Отмечается, что в этот же день во Дворце самбо и единоборств прошел День открытых дверей, на котором с напутствием выступил директор Клуба самбо Верхней Пышмы, заслуженный тренер РФ Валерий Стенников. По словам директора СШ единоборств, двукратного чемпиона мира по самбо Тимура Галлямова, в спортшколе занимается около 1000 спортсменов. Самые популярные направления — самбо и дзюдо, также работают отделения киокусинкай, тхэквондо, художественной гимнастики и прыжков на батутах.