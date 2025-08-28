Возрастное ограничение 18+
Более шести сотен малышей появилось на свет в Свердловской области за неделю
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Свердловской области подвели итоги минувшей недели по приросту населения. Выяснилось, что на территории региона зарегистрировано 678 новорожденных. Среди них — 328 мальчиков и 350 девочек, в том числе девять пар близнецов.
Возраст рожениц оказался разным. Более полутысячи женщин стали мамами до 35 лет, а 160 жительниц региона — после 35 лет. Медики отмечают, что всё чаще женщины принимают решение о материнстве в зрелом возрасте, при этом современные методы наблюдения и сопровождения беременности позволяют проходить этот путь безопасно.
В статистику попали и особые случаи: для двух свердловчанок это были уже восьмые роды, а еще 115 малышей стали третьими детьми в своих семьях.
Радостными цифрами поделилось Министерство здравоохранения Свердловской области через свой интернет-ресурс «Здоровье уральцев».
