Возрастное ограничение 18+
Очередной хвостатый бедолага попал из-под машины под опеку екатеринбургского приюта
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В Екатеринбурге на глазах у прохожих под колёса автомобиля попал рыжий красивый кот. Он выжил, но получил серьёзнейшие травмы. Сейчас он находится под опекой благотворительного фонда помощи травмированным животным «Клякса».
Пострадавшего экстренно доставили в клинику, где при регистрации назвали Валерой. Врачи диагностировали у кота перелом левой голени, вывих локтя, пневмоторакс, черепно-мозговую травму. Как уточняют в «Кляксе», особое беспокойство вызывает состояние желудка: он раздут и очень плотный, по предварительным данным, может быть забит костями. Проверить это пока не получилось — из-за сильного болевого синдрома животное не даёт провести УЗИ-диагностику.
Сейчас ветеринарные врачи борются за жизнь Валеры. А «Клякса» ищет средства на оплату лечения. Денежные переводы можно сделать по следующим реквизитам:
Каждый перевод поможет Валере получить шанс на выздоровление.
Пострадавшего экстренно доставили в клинику, где при регистрации назвали Валерой. Врачи диагностировали у кота перелом левой голени, вывих локтя, пневмоторакс, черепно-мозговую травму. Как уточняют в «Кляксе», особое беспокойство вызывает состояние желудка: он раздут и очень плотный, по предварительным данным, может быть забит костями. Проверить это пока не получилось — из-за сильного болевого синдрома животное не даёт провести УЗИ-диагностику.
Сейчас ветеринарные врачи борются за жизнь Валеры. А «Клякса» ищет средства на оплату лечения. Денежные переводы можно сделать по следующим реквизитам:
Карты ВТБ и Тинькофф, привязанные к номеру 8 (912) 602-56-66 (Андрей Владимирович Б., директор фонда).
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт: 30101810145250000411
БИК: 044525411
ИНН банка: 7702070139
КПП банка: 770943002
ОКПО: 01929672
Расчётный счёт: 40701810700630000007
ИНН: 6678106326
КПП: 667801001
Получатель: Благотворительный фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт: 30101810145250000411
БИК: 044525411
ИНН банка: 7702070139
КПП банка: 770943002
ОКПО: 01929672
Расчётный счёт: 40701810700630000007
ИНН: 6678106326
КПП: 667801001
Получатель: Благотворительный фонд «Клякса»
Каждый перевод поможет Валере получить шанс на выздоровление.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбургские медики вернули к движению пациента с переломом шеи и повреждением спинного мозга
30 августа 2025
30 августа 2025
Эксперты дали шесть советов по покупке машины с пробегом
27 августа 2025
27 августа 2025