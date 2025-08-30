Очередной хвостатый бедолага попал из-под машины под опеку екатеринбургского приюта

Карты ВТБ и Тинькофф, привязанные к номеру 8 (912) 602-56-66 (Андрей Владимирович Б., директор фонда).

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

Корреспондентский счёт: 30101810145250000411

БИК: 044525411

ИНН банка: 7702070139

КПП банка: 770943002

ОКПО: 01929672

Расчётный счёт: 40701810700630000007

ИНН: 6678106326

КПП: 667801001

Получатель: Благотворительный фонд «Клякса»

В Екатеринбурге на глазах у прохожих под колёса автомобиля попал рыжий красивый кот. Он выжил, но получил серьёзнейшие травмы. Сейчас он находится под опекой благотворительного фонда помощи травмированным животным «Клякса».Пострадавшего экстренно доставили в клинику, где при регистрации назвали Валерой. Врачи диагностировали у кота перелом левой голени, вывих локтя, пневмоторакс, черепно-мозговую травму. Как уточняют в «Кляксе», особое беспокойство вызывает состояние желудка: он раздут и очень плотный, по предварительным данным, может быть забит костями. Проверить это пока не получилось — из-за сильного болевого синдрома животное не даёт провести УЗИ-диагностику.Сейчас ветеринарные врачи борются за жизнь Валеры. А «Клякса» ищет средства на оплату лечения. Денежные переводы можно сделать по следующим реквизитам:Каждый перевод поможет Валере получить шанс на выздоровление.