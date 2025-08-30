Возрастное ограничение 18+

Очередной хвостатый бедолага попал из-под машины под опеку екатеринбургского приюта

19.17 Понедельник, 1 сентября 2025
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В Екатеринбурге на глазах у прохожих под колёса автомобиля попал рыжий красивый кот. Он выжил, но получил серьёзнейшие травмы. Сейчас он находится под опекой благотворительного фонда помощи травмированным животным «Клякса».

Пострадавшего экстренно доставили в клинику, где при регистрации назвали Валерой. Врачи диагностировали у кота перелом левой голени, вывих локтя, пневмоторакс, черепно-мозговую травму. Как уточняют в «Кляксе», особое беспокойство вызывает состояние желудка: он раздут и очень плотный, по предварительным данным, может быть забит костями. Проверить это пока не получилось — из-за сильного болевого синдрома животное не даёт провести УЗИ-диагностику.

Сейчас ветеринарные врачи борются за жизнь Валеры. А «Клякса» ищет средства на оплату лечения. Денежные переводы можно сделать по следующим реквизитам:

Карты ВТБ и Тинькофф, привязанные к номеру 8 (912) 602-56-66 (Андрей Владимирович Б., директор фонда).
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт: 30101810145250000411
БИК: 044525411
ИНН банка: 7702070139
КПП банка: 770943002
ОКПО: 01929672
Расчётный счёт: 40701810700630000007
ИНН: 6678106326
КПП: 667801001
Получатель: Благотворительный фонд «Клякса»


Каждый перевод поможет Валере получить шанс на выздоровление.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
