Возрастное ограничение 18+
Суд обязал власти Белоярского округа построить школу и детский сад в Косулино до 2026 года
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Белоярском суд обязал администрацию муниципального округа построить новые школу и детский сад в селе Косулино из-за нехватки мест для детей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, за последние десять лет из-за активной застройки и притока населения в единственных в селе Косулинской школе №8 и детском саду №34 «Родничок» стало не хватать мест. В итоге ситуация, как отмечают в ведомстве, стала критической.
Наполняемость классов школы стала превышать установленное законодательством количество. Только за последний год количество учеников выросло почти на 300 человек. В это же время родители детей дошкольного возраста вынуждены обращаться в другие муниципальные детские сады Белоярского района либо оплачивать частные детские сады.
В связи со сложившейся ситуацией прокуратура обратилась в суд с требованием признать бездействие муниципальной администрации незаконным. Суд удовлетворил иски и установил администрации срок до 31 декабря 2026 года для выполнения решения. Исполнение судебного решения прокуратура обещает проконтролировать.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, за последние десять лет из-за активной застройки и притока населения в единственных в селе Косулинской школе №8 и детском саду №34 «Родничок» стало не хватать мест. В итоге ситуация, как отмечают в ведомстве, стала критической.
Наполняемость классов школы стала превышать установленное законодательством количество. Только за последний год количество учеников выросло почти на 300 человек. В это же время родители детей дошкольного возраста вынуждены обращаться в другие муниципальные детские сады Белоярского района либо оплачивать частные детские сады.
В связи со сложившейся ситуацией прокуратура обратилась в суд с требованием признать бездействие муниципальной администрации незаконным. Суд удовлетворил иски и установил администрации срок до 31 декабря 2026 года для выполнения решения. Исполнение судебного решения прокуратура обещает проконтролировать.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В России почти на 15% вырос спрос на новые автомобили LADA
26 августа 2025
26 августа 2025