Суд обязал страховщиков выплатить компенсацию за травму ребёнка в екатеринбургском аквапарке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области страховую компанию обязали выплатить моральную компенсацию за травму ребёнка, которую он получил в аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов области, несчастный случай, о котором идёт речь, произошёл в августе 2022 года. Жительница Верхней Салды вместе со своим сыном приехала в Екатеринбург, чтобы провести время в «Лимпопо». Однако поход в аквапарк закончился травмой: на лестнице перед входом в банный комплекс мальчик поскользнулся и порезал ногу о сколотый угол кафельной плитки сливной решетки. Его доставили бригадой скорой помощи в больницу, где наложили швы и выписали на амбулаторное лечение.
Спустя полтора года женщина потребовала от владельца аквапарка – ООО «КИТ Екатеринбург» – возместить моральный ущерб. Руководство «Лимпопо» направило её в страховую компанию, указав, что их гражданская ответственность застрахована.
Такой ответ не удовлетворил заявительницу, и в декабре прошлого года она подала иск в Верхнесалдинский районный суд, требуя компенсации в размере 200 тысяч рублей за некачественное оказание услуг.
К судебному разбирательству привлекли СПАО «Ингосстрах» в качестве соответчика. Судебная инстанция установила, что администрация аквапарка не смогла доказать соблюдение необходимых мер безопасности для посетителей, и поскольку инцидент был квалифицирован как страховой случай, суд частично удовлетворил требования истца, обязав страховую компанию выплатить семье 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
