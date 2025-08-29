Возрастное ограничение 18+
Более 1800 нарушений в сфере образования зарегистрировала свердловская прокуратура
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала 2025 года в Свердловской области зарегистрировано более 1800 нарушений в сфере образования. Такие данные по случаю начала учебного года приводит прокуратура региона.
В ведомстве отметили, что их сотрудники не входят в состав комиссий по приемке школ, но это не мешает им самостоятельно проводить плановые и внеплановые проверки, в том числе после обращений местных жителей или по публикациям в СМИ
Также подчеркивается, что для Екатеринбурга в этом году были актуальны вопросы неравномерного распределения мест в школах активно застраиваемых районов и нарушения нормативов площади на одного обучающегося. Кроме того, не во всех школах созданы условия для детей с инвалидностью.
Помимо вышеперечисленного, в текущем году зафиксировано свыше 100 нарушений в сфере материального обеспечения школ искусств, а также необеспечения надлежащего состояния их зданий и доступности для маломобильных детей.
«Так, в текущем году прокурорами выявлены факты: несоответствия локальных актов школ требованиям законодательства, неукомплектованности образовательных учреждений кадрами, излишней нагрузки на педагогов, необеспечения подвоза детей школьными автобусами. Установлены нарушения при оснащении образовательных организаций необходимым оборудованием, при их строительстве и ремонте»,
– рассказали в надзорном ведомстве.
