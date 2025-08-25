252 раза за два месяца позвонили жителю Свердловской области из микрокредитной организации





– рассказали в пресс-службе приставов. «Специалистами отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Свердловской области была проведена проверка. По результатам административного расследования должностным лицом главного управления составлен протокол об административном правонарушении в отношении ООО МКК "Смсфинанс"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области мужчине позвонили 252 раза за два месяца из микрокредитной организации, требуя погасить долг. В итоге компания нарвалась на штраф.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, на сотовый телефон должника звонили в среднем более 120 раз в месяц, тем самым нарушая Федеральный закон №230-ФЗ.По итогам рассмотрения протокола организация была оштрафована на 50 тысяч рублей.