252 раза за два месяца позвонили жителю Свердловской области из микрокредитной организации
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области мужчине позвонили 252 раза за два месяца из микрокредитной организации, требуя погасить долг. В итоге компания нарвалась на штраф.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, на сотовый телефон должника звонили в среднем более 120 раз в месяц, тем самым нарушая Федеральный закон №230-ФЗ.
По итогам рассмотрения протокола организация была оштрафована на 50 тысяч рублей.
«Специалистами отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Свердловской области была проведена проверка. По результатам административного расследования должностным лицом главного управления составлен протокол об административном правонарушении в отношении ООО МКК "Смсфинанс"»,
– рассказали в пресс-службе приставов.
