Из-за сильного тумана в уральской столице два самолёта направили на запасной аэродром

09.55 Понедельник, 1 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за сильного тумана, который сегодня утром окутал Екатеринбурге, два самолёта направили на запасной аэродром.

«Из-за сильного тумана на аэродроме экипажами самолетов из Абакана и Калининграда было принято решение уйти на запасной»,

сообщили в телеграм-канале Кольцово.


Там также добавили, что авиагавань уральской столицы продолжает работу, и предупредили, что метеоусловия могут влиять на расписание.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Новый лидер азербайджанской общины объявился в Екатеринбурге

Им стал Видади Мустафаев, успевший за последний год стать банкротом и фигурантом дела о взятке
