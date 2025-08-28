Из-за сильного тумана в уральской столице два самолёта направили на запасной аэродром





сообщили в телеграм-канале Кольцово. «Из-за сильного тумана на аэродроме экипажами самолетов из Абакана и Калининграда было принято решение уйти на запасной»,

Из-за сильного тумана, который сегодня утром окутал Екатеринбурге, два самолёта направили на запасной аэродром.Там также добавили, что авиагавань уральской столицы продолжает работу, и предупредили, что метеоусловия могут влиять на расписание.