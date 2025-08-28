Трамвай из Верхней Пышмы в Екатеринбург планируют сделать бесплатным для школьников

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

С 1 сентября школьники смогут бесплатно пользоваться трамваем № 333 на маршруте из Верхней Пышмы в Екатеринбург, сообщили в телеграм-канале департамента информполитики Свердловской области.28 августа врио губернатора Денис Паслер поручил сделать бесплатным проезд для школьников от 7 до 17 лет на всем наземном транспорте Екатеринбурга. В метро проезд останется платным, но учащиеся смогут приобрести льготный проездной всего за 200 рублей. Система бесплатного проезда в городе должна заработать с начала учебного года.Сегодня исполняется три года с момента запуска трамвая № 333. Как сообщает пресс-служба «Верхнепышминского трамвая», за это время поезда перевезли около 6 млн пассажиров.