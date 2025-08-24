В Свердловской области мошенники распространяют ложные сообщения о ДТП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская Госавтоинспекция сообщила о массовом распространении ложных сообщений о дорожно-транспортных происшествиях в социальных сетях и мессенджерах. За прошедшую неделю фейковые публикации появились в пабликах Екатеринбурга, Первоуральска, Туринска, Верхней Пышмы, Алапаевска, Полевского, Краснотурьинска, Ирбита, Красноуральска и Североуральска.В таких сообщениях утверждается о якобы произошедших авариях с многочисленными жертвами. Для придания правдоподобия авторы сопровождают тексты эмоциональными описаниями вымышленных обстоятельств. После этого пользователям предлагают перейти по ссылке для просмотра «видеозаписи с места ДТП». Как отмечают в ведомстве, переход по подобным ссылкам может привести к заражению устройства вирусами, краже персональных данных, списаниям средств с банковских карт и подписке на платные услуги.Госавтоинспекция настоятельно рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, не распространять непроверенную информацию и проверять сведения о происшествиях только через официальные источники.