В Екатеринбурге оштрафуют более 400 водителей, скрывавших номера на парковках

В Екатеринбурге в пятницу, 29 августа, прошёл очередной совместный рейд муниципалитета и Госавтоинспекции по парковочным пространствам. Специалисты выявили более 400 автомобилей с скрытыми номерами, владельцы которых пытались избежать оплаты стоянки, сообщили в департаменте информационной политики региона.По словам начальника отдела развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Владимира Галакова, регистрационный знак принадлежит государству, поэтому сокрытие номеров и неоплата муниципальной стоянки считаются административными правонарушениями. Городская служба автопарковок имеет право удалять с номеров любые предметы, мешающие их идентификации, и будет делать это во время регулярных рейдов. Предыдущий рейд 27 августа позволил раскрыть 292 номера, а инспекция 29 августа выявила ещё 121 нарушителя.Напомним, стоимость парковки в платных зонах в Екатеринбурге сейчас составляет 50 рублей в час, штраф за неоплаченную парковку — 3 000 рублей.