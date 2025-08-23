Екатеринбургские медики вернули к движению пациента с переломом шеи и повреждением спинного мозга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Травматологическую больницу № 36 Екатеринбурга экстренно доставили 20-летнего мужчину, на которого с высоты упал плохо закрепленный груз. Пострадавший получил тяжелейшие травмы, но врачи помогли ему избежать паралича, и он вновь начал двигаться, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.При поступлении пациенту диагностировали перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, нарушение чувствительности и двигательных функций конечностей, а также травмы внутренних органов. Для сохранения жизни врачи незамедлительно начали подготовку к высокотехнологичной операции.«Бригада специалистов провела хирургическую декомпрессию нервных структур позвоночника, удалила отломки поврежденных тел позвонков. Врачи устранили деформацию и стабилизировали поврежденный сегмент при помощи системы металлофиксаторов — специальных винтов и стержней, удерживающих позвоночник в анатомически правильном положении», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Дмитрий Севостьянов.Мужчина провел девять дней на искусственной вентиляции легких, после чего продолжилось восстановление на протяжении месяца. Для восстановления двигательных функций использовались массаж, лечебная гимнастика и электростимуляция конечностей. После пациент был выписан в удовлетворительном состоянии и направлен на интенсивную реабилитацию.