В Свердловской области школьникам добавят курс истории края, а учителей ждёт повышение зарплаты
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прошло собрание педагогического сообщества Свердловской области, на котором обсудили планы на новый учебный год. По словам врио губернатора Дениса Паслера, педагогов ждёт повышение заработной платы.
С 1 сентября для «указных» категорий работников сферы образования утверждено повышение зарплат. Как сообщил Паслер, указ уже подписан, и по итогам года рост составит 16,8 процента.
Среди нововведений — обязательный курс «История нашего края». Он войдёт в программу предмета «История» и будет преподаваться с 5 по 7 классы во всех школах региона.
Кроме того, педагоги Екатеринбурга поддержали идею бесплатного проезда детей от 7 до 18 лет на городском наземном транспорте. «Считаю, что подобную программу нужно распространить на все города области, где есть муниципальный транспорт. С главами муниципалитетов начинаем работу по этому вопросу», — сообщил Денис Паслер.
