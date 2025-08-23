Уральские врачи спасли 17-летнюю девушку с тяжёлым тромбозом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Североуральске 17-летняя жительница Свердловской области во время прогулки по лесу потеряла сознание и после пришла в себя с жалобами на боли в груди и сильную одышку. Родители отвезли её в Североуральскую центральную городскую больницу, где медики диагностировали массивную тромбоэмболию лёгочной артерии — у пациентки на 80% были перекрыты лёгочные сосуды.Как сообщили в Минздраве Свердловской области, состояние девушки не позволяло транспортировать её сразу в областное учреждение. Реаниматологи Североуральской ЦГБ начали лечение на месте, консультируясь с коллегами из Областной детской клинической больницы. Врачи подобрали щадящую терапию, чтобы не допустить образования новых тромбов и постепенно растворить существующие.Через двое суток после стабилизации состояния пациентку перевели в Екатеринбург, в реанимацию ОДКБ. Там подтвердили наличие тромбоза и назначили курс антикоагулянтов, симптоматическое лечение и кислородную поддержку. В течение трёх недель девушка находилась под наблюдением специалистов, после чего её перевели в педиатрическое отделение и выписали домой.Спустя три месяца контрольное обследование показало, что кровоток в поражённой артерии восстановился. По словам матери пациентки, дочь чувствует себя хорошо и вернулась к обычной жизни.