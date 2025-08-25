Возрастное ограничение 18+
В центре Екатеринбурга ограничат движение из-за работ «Водоканала»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С 1 по 20 сентября в Екатеринбурге будет ограничено движение транспорта по нечётной стороне улицы Розы Люксембург. Кроме того, перекроют участок улицы Карла Маркса в районе домов №37 и №39.
Как сообщает официальный портал Екатеринбург.рф со ссылкой на МУП «Водоканал», временные ограничения связаны со строительством сетей водоснабжения и канализации к зданию по адресу «улица Розы Люксембург, 45». На закрытом участке установят необходимые дорожные знаки и указатели.
Объезд для автомобилей организован по маршруту: улица Розы Люксембург – улица Куйбышева – улица Белинского – улица Карла Маркса. При этом движение общественного транспорта изменяться не будет.
Водителей просят учитывать временные ограничения и заранее планировать маршрут поездок.
