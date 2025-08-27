Возрастное ограничение 18+
РЖД выплатит компенсацию пострадавшему на Нижнетагильской дистанции электрику
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Нижнетагильская транспортная прокуратура через суд отстояла права электромонтёра. Весной 2022 года мужчина получил тяжёлые травмы при выполнении работ на железной дороге.
В апреле 2022 года на станции Гороблагодатская электромонтер контактной сети Нижнетагильской дистанции электроснабжения ОАО «Российские железные дороги» был поражён электрическим током. Мужчина получил ожоги и электротравмы различной степени, впоследствии ему установили третью группу инвалидности. Проверка показала, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ и недостатки в подготовке персонала по охране труда.
По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском к ОАО «РЖД» о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего и его супруги, которая осуществляет уход за ним. Кушвинский городской суд Свердловской области удовлетворил исковые требования, постановив взыскать с компании более двух с половиной миллионов рублей, а также дополнительно 78 тысяч рублей на приобретение лекарств. Однако, ОАО «РЖД» попыталось оспорить решение в Свердловском областном суде.
Рассмотрев дело, апелляционная комиссия оставила жалобу ОАО без удовлетворения. Таким образом, решение о выплате компенсации пострадавшему вступило в законную силу.
