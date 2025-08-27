РЖД выплатит компенсацию пострадавшему на Нижнетагильской дистанции электрику

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нижнетагильская транспортная прокуратура через суд отстояла права электромонтёра. Весной 2022 года мужчина получил тяжёлые травмы при выполнении работ на железной дороге.В апреле 2022 года на станции Гороблагодатская электромонтер контактной сети Нижнетагильской дистанции электроснабжения ОАО «Российские железные дороги» был поражён электрическим током. Мужчина получил ожоги и электротравмы различной степени, впоследствии ему установили третью группу инвалидности. Проверка показала, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ и недостатки в подготовке персонала по охране труда.По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском к ОАО «РЖД» о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего и его супруги, которая осуществляет уход за ним. Кушвинский городской суд Свердловской области удовлетворил исковые требования, постановив взыскать с компании более двух с половиной миллионов рублей, а также дополнительно 78 тысяч рублей на приобретение лекарств. Однако, ОАО «РЖД» попыталось оспорить решение в Свердловском областном суде.Рассмотрев дело, апелляционная комиссия оставила жалобу ОАО без удовлетворения. Таким образом, решение о выплате компенсации пострадавшему вступило в законную силу.