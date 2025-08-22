Возрастное ограничение 18+
Мясокомбинат оштрафовали из-за сорной растительности на сельхозземлях в Артинском районе
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области оштрафовали ООО «Мясной комбинат «ЕВРОСМАРТ» из-за сорной растительности на сельскохозяйственных землях, которые находятся в собственности предприятия в Артинском районе.
Штрафу предшествовала проверка Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, которые зафиксировала факт несоблюдения законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения и передали информацию прокуратуре. В частности, комбинат не использовал находящиеся в собственности участки по целевому назначению, а также допустил их зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью.
Как отметили в прокуратуре региона, на участках также обнаружили сосны возрастом более трёх лет, что подтвердило нецелевое использование сельхозземель. Кроме того, эти нарушения создают пожароопасную обстановку, считают в ведомстве.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Фактическое устранение нарушений будет контролировать прокуратура Артинского района.
