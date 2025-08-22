Возрастное ограничение 18+
Школу в Талице обязали выплатить ученику 80 тысяч рублей из-за скользкого пола
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Талице прокуратура через суд обязала школу №5 выплатить моральную компенсацию ученику, который поскользнулся возле спортивного зала и получил перелом ступни со смещением костей.
Как рассказали в прокуратуре региона, подросток упал, когда направлялся из спортивного зала в раздевалку после урока. При падении он сильно ударился ступнёй об угол стены. Позже ему диагностировали подголовчатый перелом плюсневых костей со смещением.
Поскольку травму принесла ему физические и нравственные страдания, к школе был подан иск с требованием компенсировать моральный вред в размере 80 тысяч рублей. Суд это требование удовлетворил.
Фактическое исполнение судебного акта надзорное ведомство обещает проконтролировать.
Как рассказали в прокуратуре региона, подросток упал, когда направлялся из спортивного зала в раздевалку после урока. При падении он сильно ударился ступнёй об угол стены. Позже ему диагностировали подголовчатый перелом плюсневых костей со смещением.
Поскольку травму принесла ему физические и нравственные страдания, к школе был подан иск с требованием компенсировать моральный вред в размере 80 тысяч рублей. Суд это требование удовлетворил.
Фактическое исполнение судебного акта надзорное ведомство обещает проконтролировать.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Учителя физики из Екатеринбурга обвиняют в применении физической силы к восьмикласснику
20 августа 2025
20 августа 2025
Жительница Верхней Пышмы отсудила у банка «исчезнувшие» в банкомате 200 тысяч рублей
21 августа 2025
21 августа 2025