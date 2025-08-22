Возрастное ограничение 18+
Россельхознадзор обнаружил в Красноуфимском районе растение-паразита
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В Красноуфимском районе Свердловской области на территории деревни Татарская Еманзельга обнаружили растение-паразита.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, инспектор, который проверял земли населённого пункта, обнаружил на улицах деревни повилику европейскую – растение-паразит, которое поражает культурные, дикорастущие и сорные растения. Ранее повилику уже видели в окрестностях деревни, в связи с чем там была установлена карантинная фитосанитарная зона, поэтому место решили проверить снова, и, как оказалось, ничего не изменилось.
Поэтому Татарско-Еманзельгинскому территориальному отделу администрации Красноуфимского муниципального округа инспектор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, инспектор, который проверял земли населённого пункта, обнаружил на улицах деревни повилику европейскую – растение-паразит, которое поражает культурные, дикорастущие и сорные растения. Ранее повилику уже видели в окрестностях деревни, в связи с чем там была установлена карантинная фитосанитарная зона, поэтому место решили проверить снова, и, как оказалось, ничего не изменилось.
«Они задерживают рост растений, снижают урожайность, способствуют поражению растений болезнями и вредителями. В повилике содержатся алкалоиды, которые являются причиной отравления животных при поедании засоренного сена»,
– пояснили в ведомстве.
Поэтому Татарско-Еманзельгинскому территориальному отделу администрации Красноуфимского муниципального округа инспектор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию