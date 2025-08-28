Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге автолюбитель получил 10 суток ареста за «глухую» тонировку

20.16 Четверг, 28 августа 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Под административный арест в Екатеринбурге суд отправил 39-летнего владельца автомобиля «Porsche Cayenne». Причина ареста — чрезмерная тонировка стёкол машины.

Летом этого года сотрудники Госавтоинспекции впервые остановили указанный «Порш». Проверка приборами показала: светопропускание передних боковых стекол не просто ниже допустимого уровня — оно практически отсутствует. В отношении водителя был составлен протокол по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Мужчине выдали предписание устранить нарушение до 3 июля.

Однако требование водитель проигнорировал. И в конце августа его «Cayenne» вновь привлёк внимание инспекторов ДПС. На этот раз нарушение квалифицировали по более серьёзной статье, как неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

На днях (а точнее, 27 августа) Ленинский районный суд Екатеринбурга признал любителя тонированных стёкол виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. И совпало так, что свой день рождения мужчина проведёт не в кругу друзей, а в изоляторе временного содержания.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
