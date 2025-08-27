Возрастное ограничение 18+
Школьники соберутся в Ельцин-центре «потрындеть» о профессиях
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В последний день лета в екатеринбургском Ельцин-центре состоится фестиваль «Трындельник», посвящённый миру профессий. Мероприятие рассчитано на школьников в возрасте от 8 до 16 лет.
Фестиваль «Трындельник» — это возможность для подростков ближе познакомиться с различными специальностями и попробовать себя в разных направлениях. Представители профессий расскажут собравшимся школьникам о тонкостях своей работы, поделятся секретами мастерства и дадут практические советы.
В числе прочего, юные участники узнают, насколько сложно управлять самолётом и какие действия предпринимаются в экстренных ситуациях на борту. Для интересующихся сферой моды организована встреча с профессиональным стилистом, который объяснит, как формируется имидж и в чём заключаются особенности различных стилей. Любителей сцены ждут мастер-классы по актёрскому мастерству и основам стендапа, где они смогут попробовать себя в создании шуток и миниатюр. А с профессиональным архитектором школьники разработают собственные проекты зданий и интерьеров.
Участие в фестивале бесплатное, но необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте Ельцин-центра. Родители смогут ожидать детей в зоне ресепшена центра или за его пределами. Начало программы в 11.00.
