Машинист из Нижнего Тагила мошенничал с компенсацией жилья от РЖД

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Нижнем Тагиле вынесен обвинительный приговор по делу о хищении средств ОАО «Российские железные дороги». Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.Подсудимым стал 26-летний местный житель, работавший машинистом электровоза. Суд установил, что в январе 2024 года после возвращения из служебной командировки он представил в локомотивное депо «Смычка» подложные финансовые документы о расходах на жильё. В отчётах значилась сумма 70 тысяч рублей, хотя фактическая стоимость проживания составила лишь 50 тысяч. Разницу в 20 тысяч машинист попытался незаконно присвоить.Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество. Мужчина признал вину и возместил причинённый ущерб в полном объёме.С учётом позиции государственного обвинителя мировой судья судебного участка № 5 Тагилстроевского района назначил подсудимому наказание в виде штрафа.