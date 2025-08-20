Возрастное ограничение 18+
Машинист из Нижнего Тагила мошенничал с компенсацией жилья от РЖД
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Нижнем Тагиле вынесен обвинительный приговор по делу о хищении средств ОАО «Российские железные дороги». Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Подсудимым стал 26-летний местный житель, работавший машинистом электровоза. Суд установил, что в январе 2024 года после возвращения из служебной командировки он представил в локомотивное депо «Смычка» подложные финансовые документы о расходах на жильё. В отчётах значилась сумма 70 тысяч рублей, хотя фактическая стоимость проживания составила лишь 50 тысяч. Разницу в 20 тысяч машинист попытался незаконно присвоить.
Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество. Мужчина признал вину и возместил причинённый ущерб в полном объёме.
С учётом позиции государственного обвинителя мировой судья судебного участка № 5 Тагилстроевского района назначил подсудимому наказание в виде штрафа.
