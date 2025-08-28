Возрастное ограничение 18+

«Авито Недвижимость» запустила услугу приоритетного доступа к контактам арендодателей

18.48 Четверг, 28 августа 2025
Фото: Вечерние Ведомости
На платформе «Авито Недвижимость» ввели новую услугу «Ранний доступ к контактам» для объявлений о долгосрочной аренде жилья. Функция позволяет арендаторам связываться с собственниками в течение первых четырёх часов после публикации объявления за дополнительную плату.

Стоимость услуги составляет 129 рублей за один контакт. Контактные данные становятся бесплатными для всех пользователей только по истечении четырёхчасового периода.

Функция работает только для объявлений частных собственников без агентской комиссии. Для владельцев недвижимости эта услуга бесплатна и подключается автоматически при размещении объявления. Ранее функция находилась в тестовом режиме во всех регионах присутствия «Авито Недвижимости», кроме Москвы. Теперь она доступна по всей России.

По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, тестирование показало, что услугой пользуются в основном частные арендаторы, а не риэлторы.

«Поэтому собственники будут получать целевые звонки напрямую от потенциальных жильцов. Сегодня функция раннего доступа не имеет аналогов в стране, и мы видим большой потенциал в её развитии на высококонкурентном рынке», – сказал Константин Каменев.

В будущем команда площадки планирует добавить раннее уведомление о новых объектах, а также гарантию возврата средств при отсутствии ответа от собственника.

Алиса Левина © Вечерние ведомости
