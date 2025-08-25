Возрастное ограничение 18+
Из-за откладывающегося капремонта в свердловских домах возбудили уголовное дело
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
Следком сообщает, что в Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ – «халатность» – из-за большого количества домов в очереди на капитальный ремонт.
Ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю свердловского СК Богдану Францишко подготовить доклад о ходе и предварительных результатах расследования.
Ранее на «РЕТ ТВ» сообщили, что капитального ремонта в Свердловской области ждут сотни домов, но из-за серьёзного финансового дефицита его откладывают. В некоторых случаях люди вынуждены своими силами ремонтировать протекающие крыши и трубы, рискуя из-за этого попасть под суд. По данным ресурса, в Екатеринбурге на жителя дома-памятника подали в суд из-за того, что он отремонтировал рухнувшую крышу за свой счёт, не согласовав работы.
По мнению преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Натальи Кубасовой, проблема кроется «в нецелевом или неэффективном использовании средств, а также неспособности выстроить прозрачную работу в управленческой системе капитального ремонта».
«Отмечается, что некоторые здания исключают из графика, по другим переносят сроки на длительное время. Граждане проживают в ненадлежащих условиях и сообщают об ухудшении ситуации, но местная администрация мер не принимает»,
– пишет пресс-служба центрального аппарата ведомства.
