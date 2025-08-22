Возрастное ограничение 18+
Водителей предупредили о тумане на дорогах под Североуральском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Управление ГИБДД по Свердловской области опубликовало предупреждение о тумане в районе 93-го километра трассы Серов – Североуральск – Ивдель.
В связи с этим госавтоинспекторы просят водителей отказаться от рискованных манёвров и ехать с пониженной скоростью.
«В районе Североуральска наблюдается значительное ухудшение видимости из-за плотного тумана. Видимость на данном участке составляет менее 100 метров»,
– предупреждают в управлении.
