Из-за тонировки стёкол «Порша» екатеринбуржец встретит свой день рождения в изоляторе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбуржца оставили отмечать свой день рождения в изоляторе временного содержания из-за тонировки стёкол его Porsche Cayenne. У мужчины было время, чтобы убрать её, но он не стал этого делать, и, попавшись экипажу ДПС во второй раз, оказался под арестом.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, в первый раз автомобиль с очень тёмными стеклами остановили в июне.Тогда на любителя тонировки составили протокол по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ и указали, что её придётся убрать. Однако мужчина не стал ничего делать, и вчера, 27 августа, вновь попался дорожным инспекторам на глаза. В итоге на него составили новый протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ – «неповиновение законным требованиям полиции».Суд рассмотрел материалы дела в тот же день и назначил нарушителю в качестве наказания арест на десять суток, в одни из которых мужчина собирался отмечать свой 39-й день рождения.