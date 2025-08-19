Почти полмиллиона рублей выплатит новоуральский таксопарк пешеходке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Новоуральске суд рассмотрел дело о наезде такси на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила тяжёлые травмы и долго лечилась.У доставленной в больницу пешеходки врачи после обследования обнаружили сотрясение головного мозга и множественные переломы. На больничной койке она провела больше месяца, а после выписки вынуждена была принимать обезболивающие препараты из-за постоянных головных болей, головокружений и болей в спине и суставах.Пострадавшая обратилась в суд с иском к ООО «Такси Город» и к водителю, управлявшему автомобилем в момент ДТП. Она потребовала взыскать убытки и компенсацию морального вреда. Новоуральский городской суд иск удовлетворил частично. Надлежащим ответчиком был признан перевозчик, а не сам водитель. В итоге с ООО решено взыскать 450 тысяч рублей в пользу пострадавшей.Как поясняют в пресс-службе Свердловского областного суда, решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.