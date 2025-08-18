Школа тифлокомментирования начала работу в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 27 августа, в Екатеринбурге начала работать VII Летняя Международная школа «Тифло.Комм». Она объединила более 160 специалистов по тифлокомментированию из 40 регионов России, из Великобритании, Германии, Казахстана и Китая.Как поясняет официальный портал Екатеринбург.рф, главная цель мероприятия — развитие тифлокомментирования (то есть, лаконичного словесного описание предметов, пространств или действий для слепых и слабовидящих) как инструмента инклюзии и равного доступа к культуре для людей с нарушениями зрения. Участники делятся практическим опытом, обсуждают новые технологии и формируют профессиональное сообщество. Тема стала особенно актуальной после введения в марте текущего года профессионального стандарта: теперь «тифлокомментатор» признан официальной специальностью. А в Свердловской области пока работают лишь три профессионала в этой сфере и несколько волонтёров.Организаторы школы тифлокомментирования — Министерство культуры Свердловской области, Свердловская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». Программа школы рассчитана на два дня и включает пленарные заседания, лекции, мастер-классы, круглые столы, показы фильмов и спектаклей с тифлокомментированием, а также презентацию новых программных решений для автоматизации этой работы. По завершении обучения участники очной программы получат удостоверения о повышении квалификации.