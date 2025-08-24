В Екатеринбурге задержан водитель с тремя сотнями неоплаченных штрафов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области задержали 32-летнего жителя Екатеринбурга, на счету которого оказались сотни неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма задолженности составила около 300 тысяч рублей.Мужчина, управляя автомобилем «Lada», систематически превышал скорость и допускал другие нарушения ПДД. Машину он приобрел в июне 2023 года, однако на учёт транспортное средство так и не поставил. А поскольку прежний владелец из Пермского края также не прекратил регистрацию, все штрафы продолжали приходить ему.Для установления фактического нарушителя сотрудники ГИБДД использовали аналитическую программу «Паутина». Искусственный интеллект системы обработал данные с комплексов фотовидеофиксации, определил лицо, регулярно управлявшее автомобилем, и даже просчитал его маршруты передвижения. На основании отчета сотрудники ДПС остановили машину на 78-м километре ЕКАД в Чкаловском районе Екатеринбурга. По словам очевидцев, сам нарушитель был удивлен точностью работы инспекторов, ведь из потока автомобилей они остановили именно его.Машина помещена на спецстоянку, в отношении водителя составлены административные материалы. Дело о взыскании штрафов передано судебным приставам, которые смогут применить меры вплоть до ареста и продажи автомобиля.