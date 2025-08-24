Возрастное ограничение 18+

В Верхней Пышме отметили 15-летие региональной Общественной палаты

19.21 Среда, 27 августа 2025
Фото: организаторы форума
Форум в честь 15-летия Общественной палаты Свердловской области провели в Верхней Пышме. Как сообщают организаторы Гражданского форума, в нем приняли участие более 400 человек, приехавших из разных уральских муниципалитетов.

«На протяжении всех 15 лет Общественная палата Свердловской области ведет многоплановую работу, охватывающую все сферы жизни уральцев, формирует механизмы общественного контроля. Является площадкой для обсуждения наиболее чувствительных тем: от качества школьного питания до комплексных решений в сфере пожарной и экологической безопасности, противодействия и профилактики коррупции», – сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на форуме.

Организаторы напомнили, что общественная палата Свердловской области была создана 19 февраля 2010 года после принятия соответствующего закона. Первое заседание первого созыва состоялось 14 июня 2010 года. Отмечается, что за прошедшие годы члены палаты участвовали в экспертизе и разработке десятков законов, включая документы об общественном контроле в местах принудительного содержания и профилактике семейно-бытового насилия.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
