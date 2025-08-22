Верхнепышминский «Чижик» заплатит за травму покупательницы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Две судебные инстанции прошло дело о травме, полученной женщиной у входа в магазин «Чижик» в Верхней Пышме. Несчастный случай этот произошёл весной прошлого года.Согласно материалам дела, в марте прошлого года жительница Верхней Пышмы, выходя из магазина «Чижик» (АО «Продторг») поскользнулась на скользком бордюре лестницы. В результате падения она получила перелом колена и вскоре перенесла операцию. Долгое время после этого она могла передвигаться только на костылях, лишившись возможности вести активный образ жизни.После безуспешной попытки урегулировать вопрос с магазином в досудебном порядке, пострадавшая обратилась в Верхнепышминский городской суд. В иске она просила возместить 15 973 рубля материального ущерба, 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также расходы на представителя и почтовые расходы.На первой стадии разбирательства в качестве соответчика был привлечён собственник здания, поскольку магазин арендует помещение. Однако из-за противоречий в документации невозможно было определить, кто именно отвечает за состояние тротуара. В итоге суд взыскал с магазина и собственника здания солидарно более 210 тысяч рублей. Оба ответчика с таким решением не согласились и подали апелляцию.Свердловский областной суд установил, что магазин заключил договор с клининговой компанией на уборку прилегающей территории, включая спорный участок. Таким образом, именно магазин не обеспечил безопасность посетителей. В итоге, решение суда первой инстанции было изменено: с собственника здания требования сняты, а обязанность по выплате полной суммы компенсации возложена на магазин «Чижик».