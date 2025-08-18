43% родителей в уральских регионах предпочли бы частные школы для своих детей





– сказал Пуликов. «И одной из самых эффективных площадок поиска информации о частном образовании становится Телеграм: количество рекламных кампаний по теме образования выросло на 28% за период май – июль 2025 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Исследователи МТС AdTech провели опрос и выяснили, что 43% родителей из Свердловской области и других уральских регионов предпочли бы для своих детей негосударственное образование. Отдали или планируют отдать ребёнка в государственную школу 57%.Поиск информации о частных школах родители чаще всего ведут на официальных сайтах учебных заведений и через знакомых – такой подход используют 53% респондентов. 35% опрошенных изучает сайты с отзывами, 29% ищут информацию в тематических телеграм-каналах. Значительно реже родители получают сведения на образовательных мероприятиях (12%) или от блогеров с детьми (6%).При выборе школы родители руководствуются в первую очередь практическими соображениями: 83% отдают предпочтение учебному заведению по месту жительства, 36% учитывают удобство и безопасность маршрута. Репутация школы важна для каждого третьего родителя, отзывы знакомых – для 23%. Специализацию учебного заведения учитывают только 17% опрошенных, его место в рейтингах – 16%.Главными трудностями при подготовке к школе родители называют нехватку времени (48%) и денег (40%). Треть респондентов сталкивается с организационными сложностями при сборе документов и оформлении в школу. Почти половина родителей переживает за будущих первоклассников, каждый четвертый тревожится за выпускные экзамены старшеклассников. Треть опрошенных отмечает отсутствие учебной мотивации у детей, однако только каждый десятый ребёнок ходит к школьному психологу.По данным министерства просвещения, в сентябре 2024 года частные школы посещали лишь 1,2% российских учеников, большинство негосударственных учебных заведений сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге.По мнению коммерческого директора МТС AdTech Артём Пуликова, результаты опроса демонстрируют запрос на доступное частное образование.