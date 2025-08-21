Возрастное ограничение 18+
Свердловский омбудсмен заступилась за женщину, бросившую в адрес министра фразу «Сжечь ведьму»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заступилась за Евгению Рогозину, на которую возбудили уголовное дело по статье о «призыву к терроризму в интернете» за комментарий в адрес министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут.
Как рассказали в телеграм-канале совета по правам человека, накануне омбудсмен навестила в СИЗО 38-летнюю жительницу Можги (Удмуртская Республика) Евгению Рогозину и поговорила с ней. По мнению Мерзляковой, женщина не имеет ничего общего с теми, кого обвиняют по «террористическим статьям».
Также уполномоченная по правам человека добавила, что у неё есть вопросы к работе правоохранительных органов. Её возмутило, что мать двоих детей приехали задерживать семь человек. Кроме этого, она указала на то, что женщина написала комментарий в ноябре 2024 года, а заметили его только в феврале 2025 года.
Евгении Рогозиной вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета») из-за эмоционального комментария в сторону представителя власти. В ноябре прошлого года женщина написала «Сжечь ведьму» под постом цитатой Оксаны Лут, которая связала рост цен на масло с ростом доходов населения. Рогозина утверждает, что у неё не было умысла призывать к терроризму и что этот комментарий она написала на эмоциях.
«Мы долго общались с Евгенией. Сразу скажу, что в моей деятельности встречалось много людей, обвиняемых по разным статьям, в том числе и по террористическим, – ничего общего с ними она не имеет. Евгения очень глубоко переживает за свой поступок: она попросила меня передать её письмо в адрес министра, которого она прокомментировала»,
– сказала Татьяна Мерзлякова.
«Я думаю, что нашему силовому блоку есть, чем заняться, кроме этого. Письмо Евгении я привезу на ближайшее заседание СПЧ, и мы решим, что делать дальше. Я ситуацию с контроля снимать не собираюсь, буду навещать Евгению»,
– говорит омбудсмен.
