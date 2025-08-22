Возрастное ограничение 18+
В сквере у музея ИЗО в Екатеринбурге начались строительные работы
Фото: движение «Реальная история»
О начале работы техники за глухим забором, установленным в этом месяце в сквере у Екатеринбургского музея изобразительных искусств, сообщают в градозащитном движении «Реальная история».
Градозащитники возмущаются тем, что на установленном капитальном заборе не размещают информационные щиты, и напоминают, что работы производятся в охранной зоне объекта культурного наследия «Госпиталь Екатеринбургского завода».
Ранее сообщалось, что в заброшенном здании бывшего павильона «Цветы» собирается открыть ресторан дочь основателя РМК Игоря Алтушкина Елизавета Величкина. При этом сквер инициаторы проекта обещают благоустроить: «Будут добавлены зёленые насаждения и малые архитектурные формы», утверждаютони. В феврале 2025 года госэкспертом из Санкт-Петербурга Маратом Каргиновым была выполнена историко-культурная экспертиза, одобрившая проект по обеспечению сохранности ОКН.
Землю у музея ИЗО в Екатеринбурге отвели под застройку ещё в 2019 году. С тех пор в городских Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) этот участок отнесён к зоне ЦС-1 (подразумевает общественно-деловую застройку).
Фото: движение «Реальная история»
«Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 27.09.19 № 649 в охранной зоне Госпиталя (Музей ИЗО) запрещается: любое строительство и хозяйственная деятельность, не направленные на сохранение объекта культурного наследия»,
— пишет «Реальная история».
Фото: движение «Реальная история»
Рендер будущего ресторана «Цветы» и сквера возле него
