Екатеринбургские врачи спасли свердловчанина, сердце которого не билось 7 минут

«Пациент поступил в состоянии травматического шока IV степени — это высшая степень тяжести после клинической смерти»,

— рассказала врач-хирург травматологического отделения Ольга Шишкина.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге медики Центральной городской клинической больницы №24 спасли 39-летнего мужчину, едва не погибшего под тонной металла. Тракторный ковш такого веса обрушился на свердловчанина, нанося множество тяжёлых травм.По пути в больницу у пострадавшего произошла остановка сердца. В течение семи минут бригада «Скорой» проводила реанимационные мероприятия и сумела вернуть пациента к жизни. Но в приёмное отделение больницы мужчина поступил в состоянии крайней тяжести. Диагностика выявила множественные двусторонние переломы рёбер, разрыв правого лёгкого, двусторонний гемопневмоторакс, ушиб сердца, разрыв печени и перелом шейного позвонка.Для спасения пациента была проведена экстренная операция продолжительностью более двух часов. Хирурги выполнили торакотомию, ушили повреждения лёгкого и печени, дренировали плевральные и брюшную полости. В дальнейшем мужчине перелили около пяти литров компонентов донорской крови. Более сорока дней он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких, проходя лечение от тяжёлых осложнений, включая постреанимационный синдром и двустороннюю пневмонию.Со временем состояние пострадавшего стабилизировалось, его перевели из реанимации в палату травматологического отделения, а затем выписали домой под амбулаторное наблюдение. Об этом ужасающем случае, но со счастливым концом, поведало официальное издание Минздрава Свердловской области «Здоровье уральцев».