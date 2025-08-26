В Екатеринбурге отменили плату за фотосъемку на мобилки в дендропарках

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура Екатеринбурга защитила права граждан свободно фотографировать на мобильные устройства в дендрологических парках. По требованию ведомства отменено правило, обязывавшее посетителей платить за такую фотосъёмку.Проверка надзорного ведомства показала, что дендропарки на улицах 8 Марта и Первомайской находятся в ведении МБУ «Дендропарк» и имеют статус особо охраняемых природных территорий. Руководство учреждения объясняло введение платы тем, что проведение фотосессий и экскурсий якобы снижает эстетическую и рекреационную ценность парковой зоны. Однако прокуратура сочла такие требования незаконными. По закону граждане имеют право на свободное и безвозмездное пользование землями общего пользования, включая доступ к природным объектам. Ограничение любительской съемки на мобильные телефоны нарушало эти права.По итогам проверки в адрес учреждения было внесено представление, а также внесен протест на положения локального акта, регулирующего плату за съемку. В результате документ был изменен: пункт о взимании платы за любительскую фото- и видеосъемку с мобильных устройств исключен, — поясняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.